Єжель заспокоює, що державних таємниць у портфелі заступника не було

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ заявляє, що у його першого заступника Володимира МОЖАРОВСЬКОГО під час нападу були вкрадені не службові, а особисті документи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЄЖЕЛЬ повідомив сьогодні на брифінгу в клубі Кабінету міністрів України.

«Ніяких службових документів у нього в портфелі не було», - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

За його словами, стан здоров`я В.МОЖАРОВСЬКОГО стабільний, загрози життю немає.

Водночас міністр не став викладати можливі версії події.

«Йде слідство. Такий неприємний випадок стався. Які його витоки, чи було це простим хуліганством, чи щось інше – я зараз не можу сказати. З цього питання працюють слідчі групи. Я сьогодні спілкувався з міністром внутрішніх справ, який теж підтвердив, що йде робота, й це питання взяте на особливий контроль», - підкреслив М.Єжель.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня в Києві невідомі скоїли напад на В.МОЖАРОВСЬКОГО.

О 20.42 до чергової частини Шевченківського райуправління міліції надійшло повідомлення, що на майданчику біля власної квартири в будинку по вулиці Дегтярівській лежить скривавлений чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали керівники головного й районного управлінь столичної міліції, слідчо-оперативні групи.

На місці події було встановлено, що потерпілим є 58-річний місцевий житель, високопосадовець Міноборони. За його словами, близько 20.20 він піднімався сходами до своєї квартири, коли між другим і третім поверхами будинку двоє невідомих завдали йому тілесних ушкоджень. У чиновника відібрали шкіряний портфель з грошима, двома мобільними телефонами і особистими документами.

Після надання невідкладної медичної допомоги лікарі доправили потерпілого до Центрального госпіталю Міністерства оборони України.

Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві за фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України.