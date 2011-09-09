У Литвина з'явилися підстави для «обережного оптимізму»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що у питанні бюджету на 2012 рік «є підстави для обережного оптимізму».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

«Бюджет має бути в межах 350 млрд. грн., у нас з’явиться більше можливостей для розв’язання нагальних проблем», - сказав В.ЛИТВИН. Він, зокрема, пояснив, що Україна у наступному році сплачуватиме 40 млрд. грн. боргових зобов’язань проти 90 млрд. грн. у нинішньому році, а також зменшиться сума видатків на проведення Євро-2012.

За словами керівника парламенту, бюджет-2012 «повинен бути значно кращим, ніж бюджет на 2011 рік», але за умови, що будуть вжиті заходи «для убезпечення країни від чергового удару світової фінансової кризи, яка, судячи з прогнозів і тенденцій світового розвитку, наближається». Тому, вважає він, потрібно «зробити ставку на реальний сектор економіки, розвиток внутрішнього ринку».