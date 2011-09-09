Аеропорт «Донецьк» можуть віддати в управління іноземцям?

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ не виключає, що новий міжнародний аеропорт «Донецьк» передадуть в управління іноземцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, де перебував з робочим візитом.

Відповідаючи на запитання про можливу передачу донецького аеропорту в управління іноземній компанії, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «Це не виключається. Якщо ті, хто управлятиме аеропортом, покажуть свою більш ефективну модель, то, звичайно».

При цьому він додав, що сьогодні «є декілька великих груп у світі, є австралійські групи, які управляють більшістю аеропортів у світі, припустимо, бельгійським аеропортом, брюссельським, який взагалі практично стояв, і та ж австралійська група узялася і вивела його на 12 мільйонів пасажирів на рік».

Уточнюючи для журналістів питання про подальшу долю донецького аеропорту, чи залишиться він у власності у держави, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що «поки про це ще зарано говорити», але «це питання тактичне». «Яка форма (власності) буде ефективна, така і буде прийнята», - додав віце-прем`єр-міністр.

Довідка УНІАН. Проект реконструкції КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» передбачає будівництво нової сучасної злітно-посадочної смуги, аеродромно-диспетчерської вежі, перонів, а також будівництво нового терміналу і реконструкцію старого. Комплекс нового терміналу буде оснащений естакадою, багаторівневим паркінгом і автостанцією.

Пропускна спроможність нового терміналу – понад 3 млн. пасажирів на рік. Загальна його площа – 58 тис. кв. м, площа залів очікування – 18 тис. кв. м, площу під комерційні об`єкти – 10 тис. кв. м.