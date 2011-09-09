Після розділу Нафтогазу одну з компаній можуть віддати Росії
Експерти розглядають варіанти
Відмова російської влади змінити підписаний в 2009 році газовий договір з Україною прискорить реструктуризацію Національної акціонерної компанії "Нафтогаз Україна” згідно з європейськими стандартами.
Про це говориться в аналітичному огляді Центру Східних досліджень (OSW, м. Варшава).
"Нинішня українсько-російська суперечка може прискорити процес реструктуризації й розділення "Нафтогазу” згідно із зобов`язаннями Європейського енергетичного співтовариства”, - вважають експерти.
Аналітики не виключили, що українська влада після розділення «Нафтогазу» на кілька компаній може допустити до однієї з них російських капітал.
Водночас експерти назвали сумнівною можливість розірвати невигідний газовий контракт з Росією від 2009 року шляхом розділення національної нафтогазової компанії на кілька фірм.
«Насправді ліквідація «Нафтогазу» не призвела б до анулювання угоди, зобов`язання за якою взяли б на себе створені замість нього компанії», - вважають експерти.
Як повідомляв УНІАН, 2 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що запланована урядом реструктуризація "Нафтогазу України" приведе до перегляду підписаних ним газових угод із "Газпромом".
"Нафтогаз України" як суб`єкт господарювання припинить своє існування, буде ліквідаційний період і через певний час після настання всіх необхідних формальностей діятимуть на цьому ринку абсолютно інші нові компанії", - сказав прем`єр журналістам.
М.АЗАРОВ повідомив, що в даний час в уряді працюють над структурою "Нафтогазу".
Глава правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР у коментарі у відповідь на заяву М.АЗАРОВА погодився з перспективами реструктуризації "Нафтогазу України" і перегляду контрактів - але лише за сценарієм злиття з "Газпромом".