З хабарем взяли працівника військкомату
23:06, 09 вересня 2011Суспільство
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Повідомлення з Тернопільщини
На Тернопільщині при одержанні хабара затримано працівника військового комісаріату.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, службовець одного з військових комісаріатів у Тернопільській області вимагав та отримав 1 тис. доларів хабара за вирішення питання про звільнення місцевого мешканця від призову на строкову військову службу.
За даним фактом військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону порушено кримінальну справу. Триває досудове слідство.
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