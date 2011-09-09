У Миколаєві триває Фестиваль грошей

З 8 по 10 вересня в Миколаєві проходить другий Фестиваль грошей, приурочений до 15-річчя випуску гривні, а також до 222-ї річниці заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, організували фестиваль Управління Національного банку України в Миколаївській області, а також Миколаївська організація творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України».

Фестиваль відкрився 8 вересня виставкою грошей у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. На виставці були представлені гроші, які були в обігу до проведення грошової реформи в 1996 році й після неї: гривні, карбованці, копійки, а також рідкісні екземпляри ювілейних монет із золота, срібла, платини.

Найбільший інтерес відвідувачів викликали гроші з дорогоцінних металів, які випускалися до знаменних дат, подій, присвячувалися видатним історичним особистостям. Серед 100 рідкісних колекційних монет, представлених на виставці, були також унікальні екземпляри гривні вагою в півкілограма й кілограм діаметром 10 і 15 сантиметрів.

Організатор фестивалю, голова правління Миколаївської організації «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» Семен БІЛИЙ зазначив, що фестиваль проводиться з метою дати миколаївцям інформацію про те, як зберігати свої грошові заощадження, управляти ними й примножувати.

У рамках фестивалю також відбудуться ділові ігри на фінансову тематику, в яких візьмуть участь студенти місцевих вишів.

Завтра, в День міста, на вулиці Радянській пройде конкурс «Леді-фінанси». «Зовнішні дані учасниць, які пройшли у фінал, а це співробітниці двох банків, звичайно, мають значення, - пояснив С.БІЛИЙ. - Але журі конкурсу звертатиме також увагу й на ділові якості дівчат. Їм належить пройти два випробування – представити свою візитну картку, а також висловити своє ставлення до грошей – танцями, співом, декламацією».