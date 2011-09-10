Експерти: Харківські угоди не вирішили основних проблем

Влада України укладенням навесні минулого року „харківських домоволеностей” з Росією не вирішив основних проблемних пунктів газового контракту 2009 року.

Про це йдеться в переданому УНІАН аналізі Центру східних досліджень (OSW, Варшава).

Аналітики нагадали, що українська влада у квітні минулого року погодилася на продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років задля дешевшого газу, котрий через ріст цін на нафту на світових ринках значно подорожчав.

„Договір не вирішив двох головних з точки зори Києва проблем контрактів з Росією: невигідної цінової формули та принципу „бери або плати”, - написали експерти.

Вони відзначили, що підписаний колишнім главою українською уряду Юлією ТИМОШЕНКО десятирічний контракт передбачає закупку Україною щонайменше 33 млрд. кубометрів газу щороку.

Це, на думку польських експертів, обмежує можливості диверсифікації поставок „блакитного палива” в Україну та запровадження програм енергозбереження, а також збільшення внутрішнього видобутку.

Аналітики нагадали, що чинний газовий контракт забороняє Україні реекспортувати російський газ.

„Україна у випадку економічного сповільнення в майбутньому буде мати великі проблеми із використанням законтрактованого палива”, - відзначили вони.

Експерти також висловили думку, що українська влада вирішила загострити „газову” риторику з Росією через те, що в четвертому кварталі цього року, згідно з контрактом, Україна має закупити 11 млрд. кубометрів газу за понад 4 мільярди доларів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ цього тижня заявив про намір властей добиватися зміни газового контракту з Росією в Міжнародному арбітражному суді.

Печерський суд Києва завершив судове розслідування кримінальної справи проти колишньої глави українського уряду Ю.ТИМОШЕНКО, яку прокуратура звинувачує в перевищені повноважень під час підписання газового контракту 2009 року з РФ.