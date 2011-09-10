Під Києвом продали 754 будинки і 105 котеджів

У Київській області в серпні ц.р. було здійснено 754 операції купівлі-продажу приватних будинків.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали будинки площею до 150 кв. м - 60% операцій, 28% доводиться на будинки площею 150-250 кв. м, 9% - домоволодіння площею 250-300 кв. м і 3% - на об`єкти площею понад 300 кв. м.

Максимальна кількість операцій - 59% - доводиться на будинки вартістю від 30 до 100 тис. дол., 24% - у ціновій категорії від 100 до 150 тис. дол., 13% - у ціновій категорії від 150 до 200 тис. дол. і 4% - у категорії понад 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 210 дол./кв. м (включаючи вартість земельної ділянки біля будинку). Найдорожчим був Обухівський район із середнім показником 1 421 дол./кв. м (включаючи вартість земельної ділянки біля будинку).

Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 року в населених пунктах Київської області було здійснено 733 операції купівлі-продажу приватних будинків.

***

У Київській області в серпні ц.р. продано 105 будинків у котеджних селищах, із них 4,5% становлять операції купівлі-продажу квартир у таунхаусах.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали котеджі площею до 200 кв. м. (46% операцій), 37% операцій доводиться на будинки площею 200-300 кв. м., 12% - на домоволодіння площею 300-400 кв. м. і 5% - на об`єкти площею понад 400 кв. м.

Максимальна кількість операцій (44%) доводиться на будинки вартістю від 100 до 200 тис. дол., 35% - у ціновій категорії від 200 до 300 тис. дол., 16% - у ціновій категорії від 300 до 400 тис. дол. і 5% - у категорії понад 400 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Бородянський напрямок, із середнім показником 1044 дол./кв. м. (177 тис. дол./домоволодіння), включаючи вартість земельної ділянки біля будинку. Найдорожчим був Обухівський напрямок, із середнім показником 1 603 дол./кв. м. (499 тис. дол./домоволодіння), включаючи вартість земельної ділянки біля будинку.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2011 року у 14 адміністративних районах Київської області було здійснено 85 операцій купівлі-продажу будинків у котеджних селищах (із них 5% операцій - квартири в таунхаусі).