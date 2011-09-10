Цього року очікується приїзд близько 20 тисяч хасидів

В Умані Черкаської області цього року очікують приїзду близько 20 тисяч паломників-хасидів на святкування єврейського Нового року - Рош-га-Шана, який припадає на 29 вересня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як зазначили у прес-службі, для святкування та вшанування пам’яті засновника хасидизму – цадика Нахмана, похованого в Умані, в Україну уже традиційно прибувають паломники-хасиди із 23 країн світу.

Переважна більшість паломників приїздить через пункти пропуску для міжнародного повітряного сполучення „Бориспіль”, „Одеса”, „Вінниця”, аеропорти Дніпропетровська та Львова, інші пункти пропуску для автомобільного та залізничного сполучення, розташовані на ділянках Львівського, Мостиського й Чернівецького прикордонних загонів.

Релігійні переконання хасидів накладають серйозний відбиток на їхню поведінку, яка досить суттєво впливає на оперативно-службову діяльність прикордонників.

Зважаючи на важливість цього заходу для міжнародного іміджу України, прикордонне відомство ретельно готується до зустрічі гостей. Зокрема, Державною прикордонною службою планується здійснювати прикордонний контроль спеціально призначеними групами з найбільш підготовлених інспекторів прикордонної служби. Посилюватимуться режимні та контрольні заходи. Для хасидів також виділятимуться окремі смуги руху тощо. Крім того, перевірка паспортних документів у паломників здійснюватиметься у літаках українських авіакомпаній під час перельоту з ізраїльського аеропорта «Бен Гуріон» до аеропортів України, біля трапа повітряних суден, а також у тимчасово обладнаних польових терміналах у межах пунктів пропуску.