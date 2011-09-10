Україна візьме участь у білорусько-російських навчаннях

Україна братиме участь у білорусько-російських навчаннях "Щит Союзу -2011", які відбудуться 16-22 вересня на російському полігоні Ашулук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ на брифінгу в клубі Кабінету міністрів України.

"Дійсно, на зустрічі трьох міністрів місяців три тому ми домовилися, що наші підрозділи, рота, братиме участь у цих навчаннях", - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Довідка УНІАН. Спільні білорусько-російські оперативні навчання "Щит Союзу – 2011" 16-22 вересня відбудуться на полігоні Ашулук (Російська Федерація) під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних Сил – першого заступника міністра оборони Білорусі і командувача військами Західного військового округу Збройних Сил Російської Федерації.

До участі у навчаннях планується залучити близько 12 тисяч військовослужбовців (від Збройних Сил Російської Федерації – близько 7 тисяч; від Збройних Сил Білорусі – близько 5 тисяч), а також близько 50 літаків і вертольотів, до 200 одиниць бойової техніки, зокрема близько 100 танків.