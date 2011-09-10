Уряд Німеччини передав Україні 100 комп’ютерів

Заступник міністра екології та природних ресурсів України Іван МАКАРЕНКО та посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАМЗЬОТ підписали акт про передачу матеріально-технічної допомоги від уряду Федеративної Республіки Німеччина для національних природних парків, природних та біосферних заповідників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, таким чином до адміністрацій об’єктів природно-заповідного фонду передано 100 комп’ютерів.

«Україна і Німеччина вже тривалий час активно та послідовно співпрацюють у сфері охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, Україна підтримала приєднання німецької сторони, а саме ділянок із старовіковими буковими лісами до об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат», – зазначив І.Макаренко. Він висловив подяку послу Німеччини в Україні за особисту підтримку у створені та розбудові національних природних парків та заповідників в Україні.