Чиновник одеської міськради погорів на хабарі

Співробітниками Управління з питань боротьби з економічними злочинами УМВС України в Одеській області затриманий при отриманні хабара чиновник Представництва з питань управління комунальною власністю Одеської міськради.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС, уточнивши, що співробітник Юридичного відділу Представництва з питань управління комунальною власністю «вимагав і одержав у робочому кабінеті хабар у сумі 7 тисяч доларів за надання громадянинові в оренду нежилого підвального приміщення, яке є власністю територіальної громади».

За даним фактом прокуратурою Одеси порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (отримання хабара в особливо великому розмірі або посадовцем, який обіймає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України.