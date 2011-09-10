Українські десантники готуються до висадки в Росії

На навчально-тактичному полі 239-го загальновійськового полігону, що на Дніпропетровщині, завершилося триденне ротне тактичне навчання з бойовою стрільбою за участю військовослужбовців 1-го парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони, захід відбувся в рамках підготовки українських військовослужбовців до участі у стратегічних навчаннях на території Російської Федерації “Центр-2011”.

Як зазначив командир 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України полковник Юрій СОДОЛЬ, в ході навчання рота відпрацювала дії у складі мобільного резерву оперативного угруповання багатонаціональних сил. Зокрема, під час розгортання етапів ротного тактичного навчання було відпрацьоване приведення підрозділу у бойову готовність, здійснення маршу в район зосередження для десантування, умовного завантаження у вертольоти, десантування посадочним способом, захоплення рубежу, відбиття атаки противника та відходу в район відновлення боєздатності.

«Навчання є фінальним етапом підготовки особового складу парашутно-десантної роти до участі у стратегічних навчаннях на території Російської Федерації “Центр-2011”», – наголосив Ю.СОДОЛЬ.

За його словами, загалом у стратегічних навчаннях “Центр – 2011” на полігоні “Ашулук” в Астраханській області Росії братимуть участь близько 70 офіцерів, військовослужбовців строкової служби та військової служби за контрактом 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.