Литвин: в енергетиці кожен має займатися своєю справою

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає реорганізацію "Нафтогазу" «питанням не сьогоднішнього дня», нагадуючи, що мова про це ведеться давно «з огляду на рішення про співпрацю з ЄС». .

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Він запевнив, «якщо уряд подасть документи щодо реорганізації НАК «Нафтогаз», Верховна Рада України розгляне їх і ухвалить виважене розумне рішення».

«Зацікавленість у цьому висловили і Євросоюз, і Росія, і Україна», - сказав він. «Тут шукати велику політику не потрібно. Просто економічні реалії», - сказав керівник парламенту, додавши при цьому, що кожен суб’єкт енергетичних відносин «має займатися своєю справою: одна структура - видобутком газу, інша - транзитом».

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що після завершення реформування НАК «Нафтогаз України» і виведення з неї компаній, що займаються транзитом і видобутком газу, «Нафтогаз» буде ліквідований. Також М.АЗАРОВ підкреслив, що ліквідація компанії призведе до перегляду діючих газових контрактів із «Газпромом».

Після цього голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що НАК «Нафтогаз України» припинить своє існування після злиття з «Газпромом», після чого будуть переглянуті всі існуючі угоди щодо співпраці двох компаній.

Того ж дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру М.АЗАРОВУ до 1 жовтня забезпечити підготовку й подати на розгляд керуючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування «Нафтогазу».