У Тернополі виділили місце для бельгійського медцентру

У лікарнях та поліклініках Тернополя виділено приміщення для інвесторів, які готові розмістити в медзакладах кабінети із сучасним обладнанням та працювати за сучасними методиками.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв міськвиконком. Зокрема, приміщення в поліклініці №1 надали в оренду Бельгійському медичному центру, який проводитиме тут амбулаторне лікування ран та діабетичної стопи. Передбачено також, що у лікарні швидкої допомоги встановлять сучасний комп’ютерний томограф, а у міській лікарні №2 – перший в області апарат для дроблення каміння в нирках літотріптор.

У всіх випадках з інвесторами укладено угоди, в яких вони зобов’язуються незахищені верстви населення лікувати за допомогою сучасних методик безкоштовно.

«Тепер тернополянам не потрібно буде їздити в інші обласні центри, щоб пройти обстеження чи курс лікування. Це можна буде зробити в Тернополі, причому і тим людям, які не можуть собі дозволити оплатити такі послуги», – прокоментував рішення виконкому міський голова Сергій НАДАЛ.