У Голлівуді згорів будинок Джека Ніколсона

Маєток відомого американського актора Джека Ніколсона сильно пошкоджено від пожежі. При гасінні полум'я постраждали два пожежники, повідомляє ТСН.

Спалах в будинку, який знаходиться у фешенебельному районі Hollywood Hills (Голлівудські Пагорби) відбулося в ніч на суботу, 10 вересня. Після повідомлення про спалах до будинку прибули пожежні команди з 85 осіб, проте врятувати дім не вдалося. На кадрах телеканалу ABC-7 видно, як згоріло все, що знаходиться в будинку на першому поверсі. Пожежа була ліквідована через 90 хвилин після приїзду пожежників.

"Це було складно через розташування будинку - він стояв на пагорбі, навколо багато кущів, вітер і пекельна темрява", - пояснив газеті Los Angeles Times представник пожежного департаменту Лос-Анджелеса Метт Спенс (Matt Спенс).

Разом з тим двоє пожежників були госпіталізовані у зв'язку з "хворобливим станом, викликаним перегрівом під час гасіння".

За попередньою версією, причиною пожежі могли стати горючі речовини, що зберігалися в гаражі, який був прибудований до будинку.

За даними телеканалу CBS 6, будинок вважається власністю Джека Ніколсона, проте відомо, що він в ньому не живе з 1975 року.

В даний час будинок здається в оренду акторові Уїльяму Тайнану. Під час спалаху актор спав у будинку. Він прокинувся від запаху гару, вибіг на вулицю і повідомив про спалах в службу "911".