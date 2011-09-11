Завтра в Україні - від 7° до 31° тепла

Завтра в Україні опади не очікуються.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24; у південній частині та західних областях вночі 11-16°, на Закарпатті та узбережжі морів до 19°, вдень 23-28°, на півдні Одещини та Закарпатті до 31°; у Карпатах вночі 7-9°, вдень 16-18°.

У Київській області у понеділок температура вночі 7-12°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 18-22°, у районі Одеси 16°; у Дніпрі біля Києва 19°.