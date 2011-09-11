Українські письменники за добу створили книгу

Українські письменники об'єдналися і вперше створили електронну книжку.

Збірка складається з 24 творів 24 українських письменників та поетів. Серед найвідоміших - Андрій Кокотюха, Ірена Карпа, Лариса Денисенко. Всі вони писали на одну тему: "Як я провів літо". Єдина умова, яку перед творцями ставили ініціатори проекту, книжку треба зробити за 24 години. Ініціатива створення електронної книжки за добу належить самим письменникам. Таким чином вони долучилися до світової акції.

Антон Санченко, письменник: "Я думав, про що можуть писати десь 20 письменників, які зібралися деякі навіть вперше один одного бачать. І тому щось цілісне навряд чи може бути і тому ось така шкільна тема, яку зазвичай пишуть 1 вересня діти".

Ірина Славінська, упорядник електронної книжки: "Ця книжка буде публікуватися всюди де тільки можна, від соціальних мереж, де її можна буде безкоштовно завантажити. У форматі pdf, який відкривається на будь-якому комп'ютері у форматі для електронних книжок".

5 канал