Луганські шахраї «нагріли» банк на 2,5 млн. гривень

У Луганській області викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які у 2008 році надали до банку неправдиві відомості про фінансовий стан підприємства, на підставі чого отримали кредит на суму 2,5 млн. грн., який не повернули.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).