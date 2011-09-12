Євро опустилося нижче 11

Торги доларом США на міжбанківському валютному ринку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9975/8,0050 грн./дол., до 12:00 ціни піднялися до 8,0005/8,0045 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0020/8,0060 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2639/0,2643 грн./рубль, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2641/0,2645 грн./рубль. На час закриття торгів ціни досягли максимуму – 0,2645/0,2648 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,29 (+0,4651) рублів за долар.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3566/1,3568 дол./євро, а до 12:00 зросли до 1,3626/1,3628 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8525/10,8645 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,8835/10,8930 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9070/10,9165.