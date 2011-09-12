Печерський парк зроблять платним

На території Печерського ландшафтного парку організують постійно діючу міську виставку квітів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА. Рішення прийнято з метою створення належних умов для відпочинку киян та гостей столиці, а також для пропаганди досягнень у галузі квітникарства, ландшафтного дизайну і озеленення міста та проведення тематичних виставок.

Документом визначено, що у рамках постійно діючої виставки, проводитимуться щороку тематичні виставки: з 1 квітня до 20 травня - виставка цибулинних ранньовесняних квітів; виставка квітів до Дня Незалежності України; у квітні-жовтні – конкурс на кращі роботи з ландшафтного дизайну; у червні-вересні – культурно-мистецький проект «Живі скульптури»; у серпні-вересні – культурно-мистецький проект «Міжнародний день молоді».

На виконання рішення, комунальному об’єднанню «Київзеленбуд» доручено виконати роботи з підготовки та організації постійно діючої виставки квітів. Зокрема підприємство має встановити огорожу та визначити відповідальних за порядок осіб. У свою чергу «Київміськсвітло» має забезпечити зовнішнє освітлення території Печерського ландшафтного парку упродовж вечірнього та нічного періодів доби під час проведення громадських заходів, а комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Печерського району встановить біотуалети та контейнери для сміття.

Як зазначається в розпорядженні, до участі у підготовці та організації виставки будуть залучені комунальні підприємства з утримання зелених насаджень, міські лісопаркові господарства, підприємства з вирощування та реалізації квіткової продукції, квітникарі-аматори, ландшафтні дизайнери тощо.

Фінансування витрат, пов’язаних з підготовкою та організацією постійно діючої виставки квітів, та заходів, що проводитимуться в рамках її функціонування, здійснюватиметься за рахунок встановлення плати за вхід, внесків спонсорів та власних коштів “Київзеленбуду”, говориться в розпорядженні.