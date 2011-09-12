Побиті під Херсоном сирійці нічого не пам'ятають

У Херсонській області побиті місцевими жителями сірійці відмовилися писати заяву до міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, обидва іноземці заявили, що «не писатимуть заяв до міліції, тому що не мають ні до кого претензій».

При цьому, інших причин відмови від звернення до правоохоронних органів потерпілі не повідомили. Зараз лише одного із сірійців - 26-річного студента Кіровоградської льотної академії вже виписано з Голопристанської районної лікарні, а другий поки що перебуває в лікарні, оскільки не має грошей на квиток додому.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня до Голопристанської районної лікарні було доставлено двох громадян Сірії з побоями. У старшого з них, 26-річного студента, були удари м`яких тканин голови і руки, у його 23-річного товариша – струс головного мозку.

Місцеві правоохоронці з`ясували, що в Залізний Порт іноземці приїхали відпочити. Проте в барі між ними і трьома місцевими жителями виникла сварка, а потім і бійка. Всі учасники конфлікту перебували в стані сильного алкогольного сп`яніння, тому ніхто не може пригадати причину сварки. Міліціонери встановили особи тих, хто побив іноземців, і опитали їх.