Суд повернув Куяльницький курорт державі

Майно Державного підприємства «Клінічний санаторій імені Пирогова», що розташований на березі знаменитого Куяльницького лиману, рішенням Господарського суду Одеської області повернено його законному власникові – Українській державі.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, уточнивши, що «суд задовольнив позов Суворовської райпрокуратури Одеси, поданий в березні цього року на користь Держави в особі Фонду державного майна України, і визнав незаконним відчуження приватним підприємством «Брік» санаторних будівель загальною площею 34 тис. кв. метрів».

Рішенням суду визнані недійсними раніше укладені договори купівлі-продажу частини майна оздоровниці. Ці споруди керівництво ПП «Брік» зобов`язане повернути в користування ДП «Клінічний санаторій імені Пирогова».