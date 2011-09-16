Генсек Ради Європи привіз із Страсбурга новий план

16 вересня, в Україні з офіційним візитом перебуватиме Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛАНД.

Департамент інформаційної політики МЗС України оголошує акредитацію на висвітлення презентації Плану дій РЄ для України на період до 2014 року за участю голови Комітету міністрів Ради Європи, міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА та Генерального секретаря РЄ Т.ЯГЛАНДА.

Завершення акредитації: 16 вересня о 12:00.

Телефон для акредитації: 238-17-20.

Місце проведення: вул. Велика Житомирська, 2, Дипломатична академія України, 2-й поверх.

Початок презентації Плану дій РЄ для України на період до 2014 року – о 15.00.

Заплановано підхід до преси К.ГРИЩЕНКА та Т.ЯГЛАНДА.