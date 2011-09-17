Бойко: Україна стане експортером сланцевого газу

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКО вважає, що Україна за 7-10 років стане експортером сланцевого газу. Про це він заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Через 7-10 років, за оцінками консалтингових компаній, які проводили у нас дослідження, ми перетворимося на експортера газу, і наша ГТС качатиме наш газ в напрямку, який буде запитаний», - заявив Ю.БОЙКО.

Він повідомив, що, за консервативними оцінками західних компаній, запаси сланцевого газу в Україні становлять близько 5 трлн. кубометрів, а запаси вугільного метану - ще більше.

При цьому Ю.БОЙКО, коментуючи заяву прес-секретаря прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про те, що українську газотранспортну систему можна буде демонтувати, якщо не буде підтвердження Росії про подальший транзит газу до Європи, заявив, що для таких висновків підстав немає.

«Такий радикальний сценарій нам не загрожує, оскільки ми розраховуємо заповнити її власним газом», - заявив Ю.БОЙКО.

При цьому він зазначив, що в Києві 29 вересня за участю представників Єврокомісії відбудеться конференція з модернізації української ГТС, а наприкінці листопада світова конференція з питань видобутку сланцевого газу в Європі.

«Це свідчить про те, що найбільші запаси сланцевого газу всіма компаніями розглядаються саме у нас», - зазначив Ю.БОЙКО.