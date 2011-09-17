У журналістів каналу «1+1» вкрали телекамеру

У Харкові невідомі обікрали журналістів телеканалу «1+1».

Як повідомив УНІАН кореспондент ТСН у Харківській області Андрій БАРТАШОВ, це сталося у п’ятницю, 16 вересня, у центрі міста на майдані Свободи біля будинку, де розташований корпункт телеканалу.

За словами журналіста, близько 12.30 знімальна група ТСН їхала з однієї зйомки на іншу і зупинилася, аби випити кави. Саме у цей час і була скоєна крадіжка службової телекамери.

«У нас правило: ніколи не залишати в автомобілі знімальну техніку, а вчора ми цього не зробили, вирішивши, що буквально за п’ять хвилин обідньої перерви нічого не трапиться», - сказав А.БАРТАШОВ.

Коли оперетор піднімався ліфтом в офіс, в автомобілі ТСН спрацювала сигналізація. Визирнувши з 4-го поверха у вікно, він побачив, що з автомобіля вийшов чоловік і виніс сумку. Оператор швидко повернувся на стоянку, але там вже нікого не було, розповів подробиці А.БАРТАШОВ.

На місце події, зазначив він, була викликана міліція.

Про крадіжку відеокамери Раnasonic з автомобіля, який належить 49-річному жителю міста Харкова, повідомляє також офіційний сайт харківської обласної міліції.

Як відомо, напередодні у випуску новин ТСН вийшов репортаж з Харкова про проблеми з ефіром місцевого телеагентства АТН.

За словами А.БАРТАШОВА, він «не хотів би пов’язувати» ці дві події, лише зазначив, що «1+1» на сьогодні поки що єдиний із центральних телеканалів, який зробив матеріал про проблеми харківського АТН.