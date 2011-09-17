У Києві «замінували» психіатричну лікарню

Працівники київської міліції затримали чоловіка, який зробив завідомо неправдиве повідомлення про замінування столичної психіатричної лікарні по вулиці Фрунзе, 103.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, інформація від аноніма надійшла по телефону до міліції близько 19.00.

Експерти і вибухотехніки без евакуації пацієнтів та медичного персоналу лікарні обстежили приміщення, проте не виявили будь-яких вибухонебезпечних речовин. Через деякий час була встановлена особа, яка телефонувала – це 33-річний киянин, який вже надає пояснення з приводу свого вчинку.