У Києві «замінували» психіатричну лікарню
12:30, 17 вересня 2011Суспільство
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"Жартівника" затримали
Працівники київської міліції затримали чоловіка, який зробив завідомо неправдиве повідомлення про замінування столичної психіатричної лікарні по вулиці Фрунзе, 103.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, інформація від аноніма надійшла по телефону до міліції близько 19.00.
Експерти і вибухотехніки без евакуації пацієнтів та медичного персоналу лікарні обстежили приміщення, проте не виявили будь-яких вибухонебезпечних речовин. Через деякий час була встановлена особа, яка телефонувала – це 33-річний киянин, який вже надає пояснення з приводу свого вчинку.
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