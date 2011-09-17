Сьогодні у Тернополі батьків навчали слінгоносінню

У Тернополі відзначають День батька.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбувся курс лекцій на теми «Тато – любов, сім’я, призначення» та «Партнерство і партнерські пологи». Також було проведено майстер-клас із батьківського слінгоносіння (слінг – давнє пристосування для носіння маленької дитини, аналог великого широкого шарфу, який огортається довкола тіла таким чином, що в ньому можна носити малу дитину, пригорнувши її до себе).

Окрім цього в одному з розважальних центрів міста відбудеться урочиста програма для татусів, під час якої на батьків та їхніх дітей чекають цікаві конкурси, повзункові перегони, сюрпризи і подарунки.

Завершиться святкування концертом за участю місцевих танцювальних колективів та виконавців.