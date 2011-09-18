У Чернігові пройде фестиваль фотографії

У Чернігові з 23 вересня до 9 жовтня 2011 року проходитиме фестиваль фотографії "ChernihivPhotoFest-2011".

Як повідомили УНІАН організатори, цієї осені фестиваль у Чернігові відбудеться вдруге, але його масштаби, порівняно з минулорічними, збільшено вдвічі.

Цього року п’ятнадцять виставкових проектів з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Росії, Білорусі та України об’єднано під загальною темою – "Школа".

Організатори обіцяють, що експозиція фестивалю представлятиме три основні тематичні блоки: Школа – головний проект, Школа виживання, Школа майстерності, а також блок "Альтернативний погляд".

Учасниками фестивалю є зарубіжні та вітчизняні фотографи, такі як Лолі КАНТОР (США), Льюїс КЕРРОЛ (Велика Британія), Йенс Олоф ЛАСТЕН та Кріс МАЛУЖИНСЬКІ (Швеція), Вітас ЛУЦКУС (Литва), Ірина ПОПОВА (Росія), Олександр ГЛЯДЄЛОВ (Україна) та інші.

Упродовж двох з половиною тижнів чернігівці та гості міста матимуть змогу відвідати виставки, що будуть розташовані на восьми виставкових майданчиках міста, у тому числі Чернігівському музеї сучасного мистецтва "Пласт-арт", кафе "Абажур", арт-клубі, регіональній торгово-промисловій палаті, Художньому музеї.

Крім того, програма фестивалю включає проведення Портфоліо-Рев’ю, під час яких фотографи-початківці зможуть представити свої роботи визнаним майстрам. Також у рамках фестивалю заплановані серії майстер-класів, практикумів, лекції, кінопокази, презентації книжок та інші заходи.