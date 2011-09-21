На фестиваль «Ляльковий світ» зберуться більше 50 майстрів

З 22 вересня по 2 жовтня у Львові буде проходити ІІІ фестиваль «Ляльковий світ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, в рамках фестивалю відбудеться виставка-продаж ляльок понад п’ятдесяти майстрів з України, Молдови, Польщі, Туреччини, Німеччини, США та Нідерландів.

«Цьогоріч зірковий гість фестивалю - Івонн ФЛІПС. Лялькарка світового рівня з Нідерландів, член міжнародного об’єднання лялькарів DABIDA, учасниця численних виставок і переможець спеціалізованих конкурсів в Європі та поза її межами приїде із своїми ляльками до Львова на чотири дні. Вона проведе практичну лекцію зі створення ляльки», - інформує прес-служба.

На фестивалі вперше будуть представлені порцелянові ляльки. Лялькарка з Києва Олена КОРОСТЕЛЬОВА презентуватиме порцелянові рухомі ляльки, інтерпретації історичного костюму в образі ляльки покаже Неллі ФЕДЧУН зі США, а киянка Тамара ПІВНИК привезе ляльок із серії «Цирк».

Доповнять експозицію справжніх «порцелянових леді» ведмедики Тедді, виконані у різних техніках українськими, польськими, турецькими авторами.

«У пору «осінніх весіль» і на фестивалі будуть свої молодята. На окремому стенді ми підготували для глядачів сюрприз – вони зможуть визначити найкращу ляльку-наречену чи весільну пару. Для цього буде стояти спеціальна скринька для голосувань», - зазначили організатори фестивалю.

В рамках фестивалю пройде традиційний літературний вечір «Ностальгія за лялькою», який відбудеться 28 вересня в кафе «Світ кави».