Чоловік пішов у ліс по гриби - знайшов 47 снарядів

У Пирятинському районі Полтавської області місцевий житель пішов до лісу збирати гриби і знайшов 47 снарядів.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області.

За даними центру, недалеко від села Високе місцевий житель виявив предмети, схожі на боєприпаси. Виїхавши на місце події, працівники МНС виявили й ідентифікували: артснаряди - 75 мм - 40 шт., мінометні міни - 75 мм - 1 шт., 45 мм - 2 шт., 120 мм - 3 шт., міни 75 мм - 1 шт.

Місце виявлення охороняється співробітниками міліції Пирятинського райвідділу міліції. Вилучення і знищення боєприпасів планується 22 вересня 2011 року піротехнічною групою УМНС України в Полтавській області.