У Москві ріжуть під корінь газові надії Азарова

Зниження ціни на газ для України суперечить інтересам росіян.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ сьогодні журналістам у Москві.

"Я переконаний, що ми маємо обстоювати свої інтереси і свою позицію, і можемо скрізь довести, що вона розумна і обґрунтована, справедлива, в першу чергу для російського народу. Йти на поступки у ціні – означає недоодержувати прибуток «Газпрому» і, як результат, податки до прибутковою частини бюджету», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, це загрожує зобов`язанням держави к питаннях охорони здоров`я, освіти, культури і оборони, які має державу перед росіянами.

При цьому В.ЯЗЄВ вважає, що проблем в енергетичній сфері з Україною немає.

«Є небажання України платити справедливу ціну за газ. Ми вважаємо, що у нас довгостроковий контракт до 2019 року і його потрібно виконувати і за формулою ціни, і за мінімально відібраними об`ємами», - сказав він.

За його словами, Україну це не влаштовує через складну економічну ситуацію в країні.

В.ЯЗЄВ нагадав, що позиція РФ з приводу умов зниження ціни газу для України була чітко озвучена.

«Ми нижчі ціни, відступаючи у чомусь від економічної обґрунтованості, даємо тільки тим державам, які інтегровані з нами у Митному союзі. Ми пропонуємо варіант інтеграції наших газових компаній або входження до наших інтеграційних угрупувань. Україна має відповідати – м`яч на її боці», - підкреслив він.