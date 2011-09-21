Азаров побачив міжнародне визнання своїх заслуг

Покращення рейтингів України підтверджує правильний шлях уряду з оздоровлення макроекономічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи публікацію рейтингів Світового економічного форуму.

«Україна вперше за останні роки покращила свої позиції в рейтингу на 7 пунктів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що покращення рейтингів відбулося перш за все в результаті оздоровлення макроекономічної ситуації.

«Це серйозна підтримка нашого курсу. Ми на правильному шляху. Зараз, коли найбільші економіки світу перебувають у невизначеності, ми змогли стабілізувати ситуацію в Україні, скоротили бюджетний дефіцит із 18% ВВП до 5% сьогодні й до 2,5% ВВП у 2013 році. Ми починаємо абсолютне скорочення зовнішніх запозичень. Це надійний фундамент для подальшого розвитку економіки", - сказав прем`єр.

Нагадаємо, у світовому рейтингу конкурентоспроможності, який Світовий економічний форум публікує щорічно з 1979 року, Україна в 2011 році піднялася з 89-го на 82-е місце.