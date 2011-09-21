Столичному ТБ дали зрозуміти, що до них швидше прийде Обама, ніж хтось з КМДА

Начальник Управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації Оксана ЗБІТНЄВА порадила соціальному ток-НЕшоу «Київський форум» запросити до себе Президента США Барака ОБАМУ. На думку чиновниці, швидше американський політик приїде на передачу, ніж представники КМДА.

Про це в ефірі «Київського форуму», присвяченого обговоренню «Стратегії розвитку Києва до 2025 року», розповіла автор і ведуча передачі Рена НАЗАРОВА.

«До вчорашнього вечора ми не знали, чи буде хтось з представників міської влади в цій студії, чи будуть вони презентувати стратегію у прямому ефірі Київської державної телерадіокомпанії», – зазначила журналіст.

«Ми надіслали 6 запитів, аби не бути голослівними, вони всі збережені, всі офіційні, всі зареєстровані. Я вже не кажу про ту кількість дзвінків, які були зроблені всім можливим прес-секретарям і прес-службам столичних чиновників. Втім вчора, у телефонній розмові начальниця Управління преси та інформації КМДА О.ЗБІТНЄВА повідомила, що вона нам нічим не зобов’язана і, взагалі, їй «не подобається відсутність конструктиву між нами» і, насправді, порадила нам запросити Барака ОБАМУ», – сказала Р.НАЗАРОВА.

При цьому ведуча «Київського форуму» вкотре звернулася до прес-служби КМДА з проханням реагувати на запити та численні запрошення в студію Київської державної телерадіокомпанії.

Гості та експерти студії також заявляли про відсутність повноцінного громадського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року». Так, депутат Київської міської ради Наталія НОВАК назвала і документ, і слухання, що відбулося в стінах КМДА, «імітацією діяльності», яка не дає відповіді на нагальні питання, що стосуються розвитку столиці.

Нагадаємо, 19 вересня при КМДА відбулися проміжне обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року» за участі чиновників і представників громадських організацій.