Київський губернатор втішений, що не дав «різати» цукрові заводи

На Київщині цього року буде вироблено 144 тис. тонни цукру за потреби регіону у 64 тис. тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, в області завершується збір цукрового буряку й очікується валове виробництво на 20% більше, порівняно з минулим роком.

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК, коментуючи ці показники, наголосив, що вони є результатом планової роботи з відродження аграрної слави Київщини.

«Коли я в минулому році своїм рішенням заборонив «різати» цукрові заводи, мені говорили, що у нас немає сировини для їх завантаження. Сьогодні усі дев’ять заводів працюють і планується до запуску десятий», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Губернатор підкреслив, що на сьогодні усім господарствам потрібно якнайшвидше впроваджувати новітні технології ведення сільського господарства. «Пройшли часи, коли кинув зернину в землю і чекай хліба. Виклики природи та реалії світу заставляють думати нас про те, як виростити урожай, зберегти, переробити та подати його споживачеві», – зазначив він.

На його переконання, Київщина з її природними та людськими ресурсами, а також використанням передових технологій, може стати флагманом виробництва сільськогосподарської продукції в Україні.