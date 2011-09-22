В Україні за грати потрапляє лише кожен двадцятий хабарник

У 2010 році органи МВС виявили 1702 підозрюваних у хабарництві. Але за цей самий період українські суди позбавили волі лише 99 чоловік за відповідною статтею.

Про це повідомляє журнал WEEKLY.UAз посиланням на дані апарату Верховного Суду.

Зокрема, в 2010 році українські суди розглянули справи стосовно 910 осіб, підозрюваних у хабарництві. З цієї кількості 811 тих, хто постав перед судом, або уникнули відповідальності, або одержали покарання, що не передбачає ув’язнення.

Так, стосовно 126 обвинувачених справи з різних причин були закриті, ще 10 - суди виправдали. Стосовно 479 чоловік суди ухвалили вироки, що передбачають звільнення від покарання з випробувальним строком. Крім того, на 175 обвинувачених були накладені штрафи, 5 скористалися правом на амністію.

Таким чином, лише 99 чоловік, тобто менш як 6% від загальної кількості, були позбавлені волі на певний строк.

«Наївно вважати, що всі вони відсидять повні строки. Як свідчить практика, часто суди вищих інстанцій встають на бік корупціонерів або ж держава відпускає «безпечних» правопорушників до Дня Незалежності», – говориться в публікації WEEKLY.UA.

Голова Ради суддів Петро ПИЛИПЧУК вважає, що проблема прихильності держави до хабарників полягає в тому, що зазвичай правоохоронні органи затримують порушників за невеликі хабарі.

«Проблема не в судочинстві, проблема в тому, що правоохоронці виводять на чисту воду «дрібницю». Наприклад, сільський голова візьме за щось 50 грн. А таких справ більшість», — розповів WEEKLY.UA П.ПИЛИПЧУК.

Так, зі згаданих 910 хабарників, які постали перед судом, лише 15 чоловік проходили за найсуворішою частиною ст. 3 368 Кримінального кодексу, під яку підпадають особи, які вимагали хабар в особливо великому розмірі (більш як 8500 грн.), або ж особи, які займають «відповідальне становище» - прокурори, слідчі, керівники органів державної служби та їхні заступники, голови місцевих рад і т.д.