УКБС виступає проти податку з неотриманого прибутку

Асоціація “Український кредитно-банківський союз” (УКБС) звернулася до Державної податкової служби України (ДПСУ) з проханням відкликати заборону на перенесення збитків підприємств на наступні податкові періоди (лист ДПСУ №828/3/15-1212 від 8 вересня 2011 року і консультація в єдиній базі податкових знань).

Як зазначається в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті асоціації, в цьому роз`ясненні ДПСУ пояснює, що до витрат II кварталу 2011 року включається тільки негативне значення I кварталу ц.р. без урахування негативного значення об`єкту оподаткування минулих податкових періодів.

УКБС вважає, що позиція податківців змушує підприємства платити податок з фактично неотриманого прибутку, ускладнюючи ведення бізнесу в Україні і збільшуючи навантаження на платників.

Представники банківського співтовариства зазначили, що такий підхід податківців суперечить нормам Податкового кодексу. Крім того, це нівелює позитивні зрушення, закладені в Податковому кодексі (ПК) щодо зниження ставки податку на прибуток.

Експерти асоціації зазначили, що ПК (п.150.1 ст.150 і перехідними положеннями) платнику податків надано право включити негативне значення об`єкту оподаткування минулих податкових періодів у відповідні витрати до повного погашення.

Також УКБС зазначає, що згідно з науково-практичним коментарем Мінфіну, платники податків також мають право зменшувати результат діяльності на збитки минулих періодів (які виникли до 2010 року і не погашені на 1 січня 2011 року).

Крім того, новою формою податкової декларації по податку на прибуток банку передбачено включення суми негативного значення об`єкту оподаткування за перший квартал 2011 року з урахуванням збитків 2010 року. Тому підприємства, що одержали збитки минулого року, мають право відобразити негативне значення попередніх періодів у повному обсязі, спираючись не лише на норми ПК, але й на нормативний акт ДПСУ.

При цьому УКБС вважає некоректним оприлюднення позиції ДПСУ в єдиній базі податкових знань за 1 день до закінчення терміну представлення декларації по податку на прибуток за ІІ квартал ц.р.

“УКБС вважає, що відкликання цих роз`яснень відповідатиме задекларованим ПК цілям щодо зниження фіскального тиску на суб`єкти господарювання і створення сприятливих умов для залучення інвестицій», – зазначила генеральний директор асоціації Галина ОЛІФЕР.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України розіслала лист з роз`ясненням, що збитки підприємств не переносяться на наступні періоди.

Сумнів у відповідності такої практики до Податкового кодексу висловив департамент з питань економічної політики Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).