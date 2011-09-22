Податкова заборонила переносити збитки на наступні періоди

Державна податкова служба України (ДПСУ) роз`яснила, що збитки підприємств не переносяться на наступні періоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам розповіла директор департаменту з питань економічної політики Української спілки промисловців і підприємців (УСПП) Юлія ДРОГОВОЗ.

«Листом ДПСУ роз`яснюється, що збитки за 2010 рік і минулі роки переносити на другий квартал (2011 року – УНІАН) не можна. Зараз пішли поголовні камеральні перевірки, знімаються ось ці збитки і донараховується податок на прибуток», - говорить вона, розповідаючи про ситуацію на підприємствах у регіонах країни.

За її словами, Податковий кодекс однозначно дає відповідь, що всі збитки повинні бути перенесені на наступні періоди. Не було жодних роз`яснень, що вони не переносяться, стверджує Ю.ДРОГОВОЗ. «Ніхто, читаючи кодекс, не дійшов такого висновку, що збитки переносити не можна», - зазначила вона.

«Ось вже сьогодні мені сказали, що від 8 вересня... вже є лист (ДПСУ – УНІАН). Справді, збитки не приймаються з минулих років», - наголосила вона.