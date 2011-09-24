На одеському балконі знову з'явилися соняшники і «Слава Україні»

В Одесі на Дерибасівській вулиці відновлено гасло «Слава Україні», обрамлене українським орнаментом.

Як передає кореспондент УНІАН, одеситка Вікторія СИБІР відновила гасло «Слава Україні», прикрашене соняшниками в стилі національного орнаменту, на балконі своєї квартири в будинку № 20 на Дерибасівській вулиці, який розташований поруч зі знаменитим Міським садом.

«На те, щоб все якісно відновити, - сказала 20-річна господиня квартири, - мені довелося витратити близько семи годин. Але робота для душі, як відомо, не в тягар».

Відповідаючи на питання, чи надійшла відповідь від керівництва міста на її претензію до комунальників, які зафарбували гасло, дівчина сказала: «Поки що влада, схоже, симулює глухоту, і більше зайнята тим, як можна припустити, запевненнями прокурорських органів у своїй некорумпованості. Але у понеділок подзвоню - дізнаюся, кому це ніяк не вдається змиритися з фактом існування української державності й хочеться похазяйнувати на чужому балконі, зневажаючи громадянським правом власника квартири».

Як повідомлялося, 14 вересня комунальники зафарбували на приватному балконі в центрі Одеси гасло "Слава Україні!" і український орнамент як такі, що "псують фасад будинку". Про це повідомила журналістам власниця квартири В.СИБІР.

За її словами, "несподівано до будинку підігнали автомашину з люлькою, яку підняли до рівня мого балкона на третьому поверсі, після чого один із трьох, що прийшли в шкіряних куртках, зафарбував патріотичне гасло "Слава Україні!" і орнамент".

В.СИБІР уточнила, що намагалася з`ясувати у «чоловіків у шкірянках", за чиїм наказом вони взялися хазяйнувати на її балконі, але марно. "Стояли на тому, що я, мовляв, цим гаслом і зображенням квіткового орнаменту псую фасад будинку", - сказала вона.

Жителька Одеси уточнила: "Наскільки я розумію, маляр виконував волю нинішнього міського начальства, яке, як біс ладану, не переносить не тільки державної мови, а й символів чи гасел, пов`язаних із українською державністю. Думаю, саме тому й не до вподоби можновладцям дизайн балкона моєї квартири".

У свою чергу, координатор одеської громадської ініціативи "Оновлення країни" Сергій ГУЦАЛЮК заявив, що "це ще один прояв нетерпимості міської влади до всього українського, адже за тривалий час оригінальний дизайн балкона В.СИБІР встиг здобути популярність - туристи спеціально ходили подивитися на нього".