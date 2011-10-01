Стрілянина припинилася – з терористами почали переговори

У даний момент перестрілку закінчено, а терористи, перекрикуючись, почали переговори з правоохоронцями, повідомляє ИА “Репортер” з посиланням на учасників спецоперації.

За словами одного з учасників операції із захоплення терористів, троє злочинців забарикадувалися на 1-му поверсі будинку. При цьому у них безумовно є заручники. Зараз спеціально запрошений парламентер перекрикується із зловмисниками, проте переговорний процес поки ні до чого не призвів.