На Закарпатті стався землетрус
08:40, 03 жовтня 2011Суспільство
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Поштовх силою 3,7 бала
На Закарпатті зафіксовано підземний поштовх силою 3,7 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє прес-служба МНС України.
Землетрус стався біля села Синевир Міжгірського району. Обійшлося без негативних наслідків.
Нагадаємо, останній землетрус на Закарпатті було зафіксовано 1 травня. Його епіцентр знаходився в Румунії. Сила поштовху - 5,3 бала.
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