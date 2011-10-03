На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті зафіксовано підземний поштовх силою 3,7 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє прес-служба МНС України.

Землетрус стався біля села Синевир Міжгірського району. Обійшлося без негативних наслідків.

Нагадаємо, останній землетрус на Закарпатті було зафіксовано 1 травня. Його епіцентр знаходився в Румунії. Сила поштовху - 5,3 бала.

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