У Донецьку пройшов мітинг-реквієм до 70-річчя Бабиного Яру

Сьогодні в Донецьку біля пам`ятника «Жертвам Голокосту» відбувся мітинг-реквієм «Плач наших сердець», приурочений до 70-річчя трагедії масових розстрілів в урочищі Бабин Яр у Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У заході взяли участь заступник голови – керівник апарату Донецької облдержадміністрації Вадим ФОМІН, перший заступник Донецького міського голови Микола ВОЛКОВ, представники єврейської діаспори та громадськість міста.

Учасники мітингу вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання й поклали квіти до меморіалу.