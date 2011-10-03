У Донецьку пройшов мітинг-реквієм до 70-річчя Бабиного Яру
22:36, 03 жовтня 2011Суспільство
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Біля пам`ятника «Жертвам Голокосту»
Сьогодні в Донецьку біля пам`ятника «Жертвам Голокосту» відбувся мітинг-реквієм «Плач наших сердець», приурочений до 70-річчя трагедії масових розстрілів в урочищі Бабин Яр у Києві.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.
У заході взяли участь заступник голови – керівник апарату Донецької облдержадміністрації Вадим ФОМІН, перший заступник Донецького міського голови Микола ВОЛКОВ, представники єврейської діаспори та громадськість міста.
Учасники мітингу вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання й поклали квіти до меморіалу.
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