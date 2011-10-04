Журналіста в супермаркеті вдарили в обличчя хот-догом

Правоохоронці Донецька проводять перевірку за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста в одному із супермаркетів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Згідно з повідомленням, 3 жовтня до чергової частини Київського райвідділу міліції м. Донецька надійшла інформація про те, що невідомий в одному з торгових центрів міста викрав мобільний телефон у кореспондента газети «Комсомольська правда» Павла КОЛЕСНИКА.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що журналіст фотографував у магазині продукцію на прилавках на свій мобільний телефон. За словами заявника, коли він пройшов у відділ випічки, невідомий з метою припинити проведення фотозйомки забрав у нього мобільний телефон і пішов.

Телефон кореспондента був згодом знайдений у торговому центрі технічним працівником магазину, телефон вилучено до ухвалення рішення за матеріалом відповідно до закону, заявили правоохоронці.

Співробітниками міліції направлений запит про вилучення записів із камер відеоспостереження торгового центру, проводиться перевірка.

Журналісти «Комсомольської правди» розповіли, що їхній кореспондент брав участь разом зі співробітниками санітарно-епідеміологічної станції у перевірці магазинів на наявність у продажу прострочених товарів. Охоронці одного із супермаркетів необґрунтовано забороняли журналістові фотографувати товар, не зважаючи на те, що він пояснив їм, що перешкоджання діяльності журналіста – це злочин.

«Щойно санітарні лікарі підійшли до відділу випічки й кулінарії, до журналіста, який знімав на камеру мобільного телефона те, що відбувається, підскочив чоловік спортивного вигляду, вдарив по обличчю хот-догом, вирвав мобільний телефон із рук і зник», - повідомляє сайт «Комсомольської правди». На місце події була викликана міліція.