У Луганську директор фірми «кинула» банк на чверть мільйона

У Луганську директор приватної фірми, отримавши незаконно кредит, завдала збитків банку на 250 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МВС України у Луганській області, фірма спеціалізується на наданні автосервісних послуг приватним особам. Її директор написала заяву в один із банків області на оформлення валютного кредиту на 250 тис. доларів.

«Після отримання цієї суми підприємець відмовилася від виконання договірних зобов`язань. Після звернення у міліцію співробітників служби безпеки банку працівники МВС здійснили перевірку фінансового стану фірми-боржника і встановили, що у її власниці не було законних підстав для отримання такого значного валютного кредиту», - йдеться у повідомленні.

Як з`ясували правоохоронці, усі довідки, надані директором фірми у банк, виявилися неправдивими.

За нанесення банківській установі збитків у розмірі 250 тис. доларів стосовно директора фірми слідчий відділ Луганського міськуправління міліції порушив кримінальну справу за частиною 2 статті 222 Кримінального кодексу України - «Шахрайство з фінансовими ресурсами».