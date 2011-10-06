Після смерті школяра порушено справу про доведення до самогубства

У місті Краматорську Донецької області за фактом смерті 11-річного учня загальноосвітньої школи №4, якого знайшли 27 вересня повішеним у квартирі, порушено кримінальну справу за ст. 120 ч.3 КК України (доведення до самогубства).

Про це сайт «Новини Краматорська» з посиланням на прес-службу міського відділу міліції.

За словами помічника прокурора, здійснюється перевірка в частині дотримання Закону України «Про освіту» в Управлінні освіти Краматорської міської ради, а також дотримання вимог Сімейного кодексу в частині дотримання батьками своїх обов`язків щодо виховання неповнолітнього.