Колишнього міліціонера і його дружину вбив кум?

Міліція затримала підозрюваного в розстрілі колишнього міліціонера Миколи Короєда і його дружини Регіни 4 жовтня на вул. Милославській у Києві.

Про це газеті «Сегодня»(№ 222) повідомило інформоване джерело в Міністерстві внутрішніх справ.

Підозрюваним виявився кум загиблого. Вбивство скоїв через гроші - він був винен загиблому 60 тис. дол. У прес-службі міліції Києва офіційно повідомляють, що ще нікого не затримували.

М.Короєда і його дружину знайшли мертвими рано вранці біля дверей їхньої квартири. Одна з головних версій міліції була побутовий конфлікт. Ця версія підтвердилася.

Як розповідає джерело газети, колишній міліціонер Н.Короєд дуже дружив зі своїм кумом. «Одного разу кум попросив у борг велику суму - 60 тис. дол. Міліціонер дав, а кум гроші повертати не поспішав. Останнім часом загиблий Н.Короєд став наполегливо вимагати повернути гроші: мовляв, донька підростає, в 10-му класі, потрібно купити їй квартиру. Проте кум говорив, що у нього тяжко хвора дружина і потрібні кошти на лікування. Друзі посварилися. Не витримавши, кум зважився на вбивство. До квартири він прийшов вранці з обрізом, як тільки Регіна відкрила двері, він вистрілив їй в обличчя. Потім убив чоловіка», - пише газета з посиланням на своє джерело.