Книга рекордiв зареєструвала ще одне унікальне досягнення

Нацiональна "Книга рекордiв" зареєструвала рекорд iз випуску найбiльшої у свiтi кiлькостi власних газет та журналiв українською мовою.

Диплом рекордсмена отримала компанiя "Експрес Медiа Груп", повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Сьогодні відбулася церемонiя нагородження компанії-рекордсмена - офiцiйний представник "Книги рекордiв України" Iгор ПIДЧIБIЙ вручив керівнику відділу маркетингу Сергію СМАЛЮ диплом, що пiдтверджує рекорд.

Як зазначив представник національної «Книги рекордів», «лише у серпнi цього року з полiграфiчного комплексу «Експрес Медiа Груп» вийшло у свiт 5 мiльйонiв 16 тисяч 931 примiрник україномовних газет та журналiв. Хочу зазначити, що продають їх не лише в Українi, а загалом у 18-ти країнах свiту. Провiвши експертизу, ми встановили, що саме "Експрес Медiа Груп" випускає найбiльшу в Українi та свiтi кiлькiсть власних газет i журналiв, надрукованих українською мовою".

За словами I.ПIДЧIБIЯ, "Книга рекордiв України" реєструє лише справдi унiкальнi досягнення. "I дуже приємно, коли цi досягнення є нацiональними, такими, що прославляють нашу країну, - зазначив представник «Книги рекордів». - Рекорд «Експрес Медiа Груп» якраз належить до цiєї категорiї".

*** ТзОВ "Експрес Медiа Груп" є видавцем більш як десяти видань рiзного профiлю. Серед них - "Експрес", "Добрий лiкар", "Пост-Поступ", "Порадник господаря", "Вiсник пенсiонера" та iншi.