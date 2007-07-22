У Горлівці зійшов з рейок потяг Челябінськ-Сімферополь

В Україні зашли з рейок два вагони пасажирського потягу сполученням Челябінськ-Сімферополь. Ніхто не постраждав, повідомило в неділю джерело в міністерстві транспорту Росії.

«21 липня на станції Горлівка Української залізниці був допущений схід вагонів потяга Челябінськ-Сімферополь. За попередніми даними, це відбулося в результаті пошкодження залізничних колій», - розповіло джерело. За його даними, перший і другий головні вагони зійшли з рейок. За словами джерела, було ухвалено рішення відчепити від потягу перший вагон. Його пасажири були розміщені в інших вагонах.

«По ходу проходження поїзда до локомотива було причеплено два додаткові вагони, в яких і розмістилися пасажири пошкоджених вагонів», - повідомив співробітник Мінтрансу. За його інформацією, для розслідування причин події на місце виїхали особисто начальник департаменту пасажирських перевезень ВАТ «Російські залізниці» і начальник Челябінського депо пасажирських вагонів.

Газета.ру