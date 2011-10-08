Агентство Moody’s може знизити кредитний рейтинг Бельгії

04:42, 08 жовтня 2011
Суспільство
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На межі колапсу опинився один з банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s в п`ятницю попередило Бельгію про можливе пониження її кредитного рейтингу, оскільки влада країни має намір надати екстрену фінансову допомогу франко-бельгійському банкові Dexia.

Він перший опинився на межі колапсу через боргову кризу в єврозоні, оскільки в нього виявилося на 3,5 мільярда євро грецьких держоблігацій і на 15 мільярдів - італійських.

У п`ятницю агентство Moody`s знизило кредитний рейтинг дванадцяти британських банків, у тому числі Royal Bank of Scotland та Lloyds, які належать державі. Водночас агентство наголошує, що зниження рейтингу окремих банків не свідчить про рослаблення всієї банківської системи Великобританії, повідомляє Радіо Свобода.

 

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