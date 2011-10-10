У Рівненській області чоловік облив себе бензином та підпалив
11:24, 10 жовтня 2011Суспільство
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Лікарі констатували опіки 70% тіла
У Рівненській області чоловік намагався здійснити акт самоспалення.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС у Рівненській області, 9 жовтня до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні було госпіталізовано місцевого жителя 1984 року народження. Лікарі констатували в нього опіки 70% тіла.
Опіки чоловік отримав у результаті спроби самоспалення, обливши себе бензином та підпаливши.
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